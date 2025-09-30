profile
Oui, on a des problèmes des serveurs mais...
Jeux Video


Je peux au moins vous garantir que ça,
vous verrez jamais avec moi jusqu'à ce que j'en crève.

J'ai rien contre l'IA, j'ai rien non plus contre le fait qu'on puisse utiliser l'IA pour de l'aide, mais là, tu vois tellement le prompt pour mixer des articles US et poster le truc sans même se relire.

Drôle d'époque.
Et un jour, tous les rédacteurs de x site seront des IA, et les proprios créeront des membres IA pour gonfler leurs communauté, et personne s'en rendra compte, ce sera rigolo
    posted the 09/30/2025 at 01:42 PM by shanks
    comments (33)
    shanks posted the 09/30/2025 at 01:42 PM
    Et encore désolé pour les serveurs.
    J'y peux rien, au moins l'erreur 504 est réglée 95% du temps, mais y a toujours le 502 qui heureusement dure jamais longtemps.


    Il faudrait un nouveau Nintendo Direct pour tester en profondeur
    Et un bon si possible.
    zekk posted the 09/30/2025 at 01:43 PM
    le niveau 0
    nigel posted the 09/30/2025 at 01:44 PM
    Y a encore des gens qui vont sur Gameblog? J'avoue que ça fait des années que j'avais pas entendu parler de ce site à vrai dire.
    captainjuu posted the 09/30/2025 at 01:45 PM
    Je l'aime bien mon Gamekyo, surtout quand il m'envoie un 504 Gateway dans la tronche pour me signifier que je me connecte trop souvent
    arquion posted the 09/30/2025 at 01:47 PM
    Bon Suzukube tu peux postuler pour Gameblog, t'as vu
    cyr posted the 09/30/2025 at 01:57 PM
    shanks pareil, l'ia...quel truc stupide pour rendre les gens encore plus stupide....

    Les films terminator n'ont pas averti de ce qu'il risque de se passer quand on sera dominer par l'ia?

    L'erreur 504 est beaucoup plus rare. Mais l'erreur 502, toujours la quand je vais poster.

    Je sais pas si tu peut faire quelque chose sur la taille de la croix des pub? Si elle pouvait être plus grosse, ça m'arrangerait. J'en ai marre de cliquer sur la croix, mais en faite ça m'envoie sur un autre site.....
    hyoga57 posted the 09/30/2025 at 02:03 PM
    Gameblog toujours dans la médiocrité à ce que je vois.

    C’est incroyable, quand on pense que c’est impossible de creuser plus profondément, ils y arrivent pourtant.

    Tout cela me sidère.
    sharkinio posted the 09/30/2025 at 02:05 PM
    Bon courage et merci sincèrement pour ce site ! Je suis là depuis Jeux France et ça reste le seul site que je consulte pour les news. Ça plante un peu en se moment mais c'est pas la fin du monde.... Avant j'allais aussi sur Gameblog que je suivais depuis sa creation mais depuis que c'est devenu une IA putaclic je n'y mets plus les pieds.
    heracles posted the 09/30/2025 at 02:05 PM
    Quel cauchemar. Et ça se dit journaliste
    shirou posted the 09/30/2025 at 02:06 PM
    De toute façon ça fait des années que c'est devenu une poubelle a article pute-a-clic, ça m'étonne même pas d'eux
    mithrandir posted the 09/30/2025 at 02:18 PM
    Je ne suis fidèle qu'à Gamekyo et ne mets plus les pieds sur d'autres sites JV depuis des années donc peu importe les erreurs, survivez !
    altendorf posted the 09/30/2025 at 02:30 PM
    Et c'est loin d'être les seuls. La majorité des sites français basculent doucement mais surement dans ce genre de contenus, à savoir du copié-collé de news US remixé avec l'IA. Les "journalistes" ne sont plus payés pour produire du contenu mais simplement le corriger, ce que n'a visiblement pas fait ou mal fait ce cher Camille Allard ^^
    fan2jeux posted the 09/30/2025 at 02:33 PM
    shanks
    Il faudra attendre l annonce au vga de ff7r3

    Ou mieux un nouveau trailer de gta6
    rogeraf posted the 09/30/2025 at 02:35 PM
    Epoque de merde ...
    stampead posted the 09/30/2025 at 02:37 PM
    Dire qu'a l époque je passais 75% de ma naviguation jeux videos sur jeuxvidéo.com et dès que j'ai connu gamekyo je les passes içi à présent, les temps changent cyr comme Nintendo
    pharrell posted the 09/30/2025 at 02:41 PM
    En parlant de JV.com j'ai fait 2/3 recherches par curiosité et ça m'a mis sur le cul de savoir que la fréquentation du site est toujours en augmentation chaque année...

    Bordel le contenu est tellement minable depuis Webedia, je comprends pas...

    Quand je pense le temps que j'ai pu y passer dessus à l'époque... Il y avait certes déjà à redire notamment au niveau de la pertinence des tests mais au moins les news/articles étaient correctes. Là... au secours.
    newtechnix posted the 09/30/2025 at 02:42 PM
    gasmok2 posted the 09/30/2025 at 02:45 PM
    Gameblog ce site à la dérive.
    Dire qu'à une époque lointaine, trèèès lointaine j'aimais bien.
    Mais pour avoir entendu des trucs en coulisse et les tensions entre membres (la cause, un certain JC), ça ne m'étonne pas.

    Le cœur de ce site étais les anciens lecteurs de Joypad, quand le site a changé de ligne directrice les gens sont partie
    sonilka posted the 09/30/2025 at 02:47 PM
    pharrell le gros de la fréquentation sur jvc est du aux forums.
    momotaros posted the 09/30/2025 at 02:49 PM
    Aucune IA au monde ne peut dupliquer les membres de ce site, pour le meilleur et pour le pire, on est unique
    micheljackson posted the 09/30/2025 at 02:49 PM
    Mais quelle honte
    Il doit se dire que de toute façon les gens ne lisent plus les articles et se contentent de regarder les notes
    keiku posted the 09/30/2025 at 02:52 PM
    pharrell En parlant de JV.com j'ai fait 2/3 recherches par curiosité et ça m'a mis sur le cul de savoir que la fréquentation du site est toujours en augmentation chaque année...

    il se creent des compte via l'IA pour fausser leur vue publicitaire
    playshtayshen posted the 09/30/2025 at 03:10 PM
    Une application poir smartphone ce serait sympa
    ippoyabukiki posted the 09/30/2025 at 03:14 PM
    En même temps si on vient sur gamekyo malgré le visuel daté et les serveur catastrophiques, c'est bien parce que malgré une ambiance anti-nintendo assez lourdingue, on a des vraies news qui ne paraissent pas écrite par une IA.
    Et aussi beaucoup de contribution, parfois nulles parfois top, des divers membres du site.
    Gameblog, entre les pubs et les pavés de 6 pages pour finir par voir potentiellement l'info qu'on cherche, c'est juste pas possible
    jacquescechirac posted the 09/30/2025 at 03:18 PM
    Pareil pour nintendo-town.fr, ça parlait lors du test de croc remastered d'une histoire complexe avec la mort d'un protagoniste sous les yeux du héros au debut
    j'ai commenté en disant que ça a changé croc, il a été supprimé en même temps que la p'tite "coquille" lool
    marcelpatulacci posted the 09/30/2025 at 03:22 PM
    Le mec s'appelle Camille les gars il souffre déjà assez alors mollo
    magneto860 posted the 09/30/2025 at 03:22 PM
    pharrell En même temps ils ont le bon nom de domaine, ça les rend facile à trouver. Et le nombre de joueurs en France augmente sans cesse (d'après franceinfo, il y a à présent plus de 40 millions de joueurs de jeux vidéo en France).
    micheljackson posted the 09/30/2025 at 03:26 PM
    ippoyabukiki
    "une ambiance anti nintendo" sur Gamekyo ?
    S'il y a un anti nintendo dans la salle, qu'il se dénonce tout de suite!
    pharrell posted the 09/30/2025 at 03:41 PM
    playshtayshen : A l'époque y en avait une... Elle est décédée suite à une mise à jour iOS.

    Faut rappeler que les créateurs du site ont faits fortune via des applications/jeux iOS et qu'ils n'ont pas été capable de maintenir à jour l'appli de leur propre site de JV.

    D'ailleurs, juste par curiosité, le site leur appartient toujours ? Les revenus pub tombent toujours dans leur poche ou ils ont lâchés le truc ?
    altendorf posted the 09/30/2025 at 04:17 PM
    pharrell Oui toujours à eux et oui ils se mettent bien avec GK
    5120x2880 posted the 09/30/2025 at 04:19 PM
    cyr Lire de l'IA ne te rendra pas plus stupide que de lire un pélo de Gameblog, c'est même plutôt l'inverse.
    pimoody posted the 09/30/2025 at 04:30 PM
    GameKit sera le dernier bastion gamer humain
    Je préfère 100x des bugs à supporter qui seront régler avec le temps et une interface austère, que de tomber dans tout ce qui ce fait ailleurs.
    guiguif posted the 09/30/2025 at 05:17 PM
    j'avoue que ça commence a faire long les 504 et 502
