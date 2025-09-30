Je peux au moins vous garantir que ça,
vous verrez jamais avec moi jusqu'à ce que j'en crève.
J'ai rien contre l'IA, j'ai rien non plus contre le fait qu'on puisse utiliser l'IA pour de l'aide, mais là, tu vois tellement le prompt pour mixer des articles US et poster le truc sans même se relire.
Drôle d'époque.
Et un jour, tous les rédacteurs de x site seront des IA, et les proprios créeront des membres IA pour gonfler leurs communauté, et personne s'en rendra compte, ce sera rigolo
J'y peux rien, au moins l'erreur 504 est réglée 95% du temps, mais y a toujours le 502 qui heureusement dure jamais longtemps.
Il faudrait un nouveau Nintendo Direct pour tester en profondeur
Et un bon si possible.
Les films terminator n'ont pas averti de ce qu'il risque de se passer quand on sera dominer par l'ia?
L'erreur 504 est beaucoup plus rare. Mais l'erreur 502, toujours la quand je vais poster.
Je sais pas si tu peut faire quelque chose sur la taille de la croix des pub? Si elle pouvait être plus grosse, ça m'arrangerait. J'en ai marre de cliquer sur la croix, mais en faite ça m'envoie sur un autre site.....
C’est incroyable, quand on pense que c’est impossible de creuser plus profondément, ils y arrivent pourtant.
Tout cela me sidère.
Il faudra attendre l annonce au vga de ff7r3
Ou mieux un nouveau trailer de gta6
Bordel le contenu est tellement minable depuis Webedia, je comprends pas...
Quand je pense le temps que j'ai pu y passer dessus à l'époque... Il y avait certes déjà à redire notamment au niveau de la pertinence des tests mais au moins les news/articles étaient correctes. Là... au secours.
Dire qu'à une époque lointaine, trèèès lointaine j'aimais bien.
Mais pour avoir entendu des trucs en coulisse et les tensions entre membres (la cause, un certain JC), ça ne m'étonne pas.
Le cœur de ce site étais les anciens lecteurs de Joypad, quand le site a changé de ligne directrice les gens sont partie
Il doit se dire que de toute façon les gens ne lisent plus les articles et se contentent de regarder les notes
il se creent des compte via l'IA pour fausser leur vue publicitaire
Et aussi beaucoup de contribution, parfois nulles parfois top, des divers membres du site.
Gameblog, entre les pubs et les pavés de 6 pages pour finir par voir potentiellement l'info qu'on cherche, c'est juste pas possible
j'ai commenté en disant que ça a changé croc, il a été supprimé en même temps que la p'tite "coquille" lool
"une ambiance anti nintendo" sur Gamekyo ?
S'il y a un anti nintendo dans la salle, qu'il se dénonce tout de suite!
Faut rappeler que les créateurs du site ont faits fortune via des applications/jeux iOS et qu'ils n'ont pas été capable de maintenir à jour l'appli de leur propre site de JV.
D'ailleurs, juste par curiosité, le site leur appartient toujours ? Les revenus pub tombent toujours dans leur poche ou ils ont lâchés le truc ?
Je préfère 100x des bugs à supporter qui seront régler avec le temps et une interface austère, que de tomber dans tout ce qui ce fait ailleurs.