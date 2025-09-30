Jeux Video

Je peux au moins vous garantir que ça,vous verrez jamais avec moi jusqu'à ce que j'en crève.J'ai rien contre l'IA, j'ai rien non plus contre le fait qu'on puisse utiliser l'IA pour de l'aide, mais là, tu vois tellement le prompt pour mixer des articles US et poster le truc sans même se relire.Drôle d'époque.Et un jour, tous les rédacteurs de x site seront des IA, et les proprios créeront des membres IA pour gonfler leurs communauté, et personne s'en rendra compte, ce sera rigolo