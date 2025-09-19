Des développeurs, notamment de la scène indépendante, commencent à se lâcher niveau parole. Après le coup des entreprises de transaction bancaire (VISA et Mastercard) sur la censure de jeux +18 de la plateforme Steam forçant Valve à retirer une centaine de jeux sans préavis pour les éditeurs et joueurs, on apprend que parmi les nouvelles restrictions imposées sur Steam par ces tierces entreprises il ne sera plus possible pour un éditeur de mettre directement à jour son jeu si sa MAJ contient du contenu mature, la seule solution étant de mettre ces contenus payant parce qu'ils sont soumis à la vérification habituelle de Valve.Vous avez un jeu PEGI 18 là disponible, il ne vous est donc plus possible de mettre à jour votre jeu avec de "nouveaux contenus PEGI 18" sauf si c'est du DLC payant. On parle de jeux strictement pour adulte mais encore une fois imaginez si ces mesures étaient appliquée à GTAVI demain...La semaine dernière dans le magazine Denfaminicogamer Zenko Kurishita, un politicien japonais, avertissait du danger des actions de VISA et Mastercard. Pour Kurishita, cela se fait dans la totale ignorance des gens. Si Steam et Itch.io ont été visé cette année, au Japon cela avait commencé en 2022 que des plateformes se font censurer par les entreprises de transaction bancaire et j'ai déjà pu relayer plusieurs affaires depuis seulement 1 an sur ce blog.Pour Kurishita, l'un des principaux problèmes est que les actions de VISA et Mastercard se posent comme des ultimatums et ne permettent pas aux concernés de s'adapter derrière. Le processus est le suivant : ça n'est même pas directement VISA et Mastercard mais des intermédiaires (dont banques ou autre agence) qui avertissent du retrait dans la semaine des options de paiement si des retraits des contenus matures ne sont pas fait.Pas 36 milles solutions : faut continuer à informer sur ce qui se passe et soutenir des nouvelles alternatives d'option de paiement. Alors il existe des concurrents de VISA et Mastercard évidemment mais faudrait une entreprise de transaction bancaire qui puisse s'étendre à l'internationale.