Steam - De plus en plus contraignant de tenir à jour un jeu +18


Des développeurs, notamment de la scène indépendante, commencent à se lâcher niveau parole. Après le coup des entreprises de transaction bancaire (VISA et Mastercard) sur la censure de jeux +18 de la plateforme Steam forçant Valve à retirer une centaine de jeux sans préavis pour les éditeurs et joueurs, on apprend que parmi les nouvelles restrictions imposées sur Steam par ces tierces entreprises il ne sera plus possible pour un éditeur de mettre directement à jour son jeu si sa MAJ contient du contenu mature, la seule solution étant de mettre ces contenus payant parce qu'ils sont soumis à la vérification habituelle de Valve.

Vous avez un jeu PEGI 18 là disponible, il ne vous est donc plus possible de mettre à jour votre jeu avec de "nouveaux contenus PEGI 18" sauf si c'est du DLC payant. On parle de jeux strictement pour adulte mais encore une fois imaginez si ces mesures étaient appliquée à GTAVI demain...

La semaine dernière dans le magazine Denfaminicogamer Zenko Kurishita, un politicien japonais, avertissait du danger des actions de VISA et Mastercard. Pour Kurishita, cela se fait dans la totale ignorance des gens. Si Steam et Itch.io ont été visé cette année, au Japon cela avait commencé en 2022 que des plateformes se font censurer par les entreprises de transaction bancaire et j'ai déjà pu relayer plusieurs affaires depuis seulement 1 an sur ce blog.

Pour Kurishita, l'un des principaux problèmes est que les actions de VISA et Mastercard se posent comme des ultimatums et ne permettent pas aux concernés de s'adapter derrière. Le processus est le suivant : ça n'est même pas directement VISA et Mastercard mais des intermédiaires (dont banques ou autre agence) qui avertissent du retrait dans la semaine des options de paiement si des retraits des contenus matures ne sont pas fait.

Pas 36 milles solutions : faut continuer à informer sur ce qui se passe et soutenir des nouvelles alternatives d'option de paiement. Alors il existe des concurrents de VISA et Mastercard évidemment mais faudrait une entreprise de transaction bancaire qui puisse s'étendre à l'internationale.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/games-on-steam-can-no-longer-be-updated-with-nsfw-content-post-launch-but-valve-isnt-the-problem-developer-says/
    posted the 09/19/2025 at 03:55 PM by masharu
    comments (9)
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:01 PM
    Je ne crois pas que ce soit VISA ou MASTERCARD les responsables, mais des instituts qui font pression sur ces organismes de transaction.
    volran posted the 09/19/2025 at 04:04 PM
    Dommage qu'on ne peut pas payer en crypto ce type de contenu sur des store japonais
    masharu posted the 09/19/2025 at 04:04 PM
    solarr Yep dans le cas de Steam et Itch.io on avait les karens de Collective Shout. Ça c'est du loobying mais les responsables dans le fond sont bien VISA et Mastercard car cela émane d'eux, ça dure depuis 3 ans cette affaire hein et personne ne lève le doit contre ces 2 compagnies.
    roivas posted the 09/19/2025 at 04:11 PM
    Ça se limite pas a Visa & master card mais aussi d'autre moyen de paiement comme Stripe et Paypal.
    masharu y'a pas que les Karen en l’occurrence (qui veulent interdire plus que les contenus coquins, le collectif en avait contre Detroit Become Human par exemple, bref) ça s’inscrit aussi dans le "projet 2025" de Trump.
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:21 PM
    Visa et Master n'ont aucun intérêt de bloquer du fric, même pour de la marchandise illégale...
    kikoo31 posted the 09/19/2025 at 04:35 PM
    https://www.reddit.com/r/jeuxvideo/comments/1mtvymw/lassociation_collective_shout_veut_d%C3%A9sormais/
    sardinecannibale posted the 09/19/2025 at 04:36 PM
    Voilà ce qui arrive quand les monopoles s'installent.
    Que VISA et Mastercard crèvent. Et que les dirigeants de l'Europe se fassent éjecter pour leur inaction depuis des décennies sur l'indépendance monétaire du continent.
    Ras-le-bol de ces incompétents.
    Une grande colère m'anime.
    taiko posted the 09/19/2025 at 05:20 PM
    Ben oui le sexe c'est horrible. Préférons couper des têtes dans nos jeux.
    Enfin je sais pas, perso je baise tous les jours mais j'ai jamais coupé une tête. Pourtant l'un est censuré complètement et l'autre autorisé... Ça n'a aucun sens...

    Le monde est devenu fou.
    nigel posted the 09/19/2025 at 06:07 PM
    kikoo31 Je suis un peu mitigé sur cette histoire de l'association collective shout. C'est pas clair de combien ils sont, et des moyens dont ils disposent. J'ai l'impression d'un truc assez local, je vois mal difficilement comment une association australienne d'allez quoi max 100 personnes pourrais faire plier des institutions aussi grosse que VISA/Mastercard.
