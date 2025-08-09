1. [NSW] Mario Kart World – 38,026 / 1,732,435
2. [PS5] Borderlands 4 – 13,029 / NEW
3. [NS2] Donkey Kong Bananza – 10,577 / 307,141
4. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar – 8,547 / 68,638
5. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 7,041 / 116,527
6. [NSW] Everybody’s Golf Hot Shots – 5,930 / 41,069
7. [NSW] Minecraft – 5,539 / 4,001,857
8. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 4,865 / 78,198
9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,012 / 6,440,109
10. [NSW] Super Robot Wars Y – 3,291 / 74,633
Switch 2 – 44,278
Switch OLED – 10,568
PS5 – 10,515
PS5 Digital Edition – 9,199
Switch Lite – 5,606
Switch – 2,875
PS5 Pro – 1,989
Xbox Series X – 51
Xbox Series S Digital Edition – 47
Xbox Series S – 27
PS4 – 13
Total NS2 : 2 024 761
posted the 09/18/2025 at 01:10 PM by nicolasgourry
PlayStation 5 - 21,703 units
Switch - 19,049 units
Xbox Series - 125 units
PlayStation 4 - 13 units
La Switch 1 increvable
zekk C'est une bonne question
Aujourd'hui la grande question c'est aussi de savoir ce qui va se passer sachant que la Switch 1 avait bénéficié de l'aspect confinement.
Install Base est très complet et présente par exemple les courbes de ventes pour la série Mario Kart et on y voit que MKW est maintenant en avance sur les autres avec une période légèrement compliqué (sans doute pour cause de rupture de stock de la console).
Y'a aussi un tableau de courbes des jeux DK Bananza, DKC (wii) et Luigi's Mansion 2 (Switch)... pas très pertinent pour comparer étant donné que DKB sort dans un parc restreint de console.
On voit aussi la comparaison des courbes de ventes de la Switch 2 par rapport à la switch...le départ canon Switch 2 est évidemment visible mais justement on va voir si la Switch 2 tient le rythme car sur les deux courbes la dynamique n'est pas la peine, la Switch 1 tend vers une courbe exponentielle tandis que la Switch 2 à une courbe vers un tassement mais l'impact es prochains et de grosse période comme nowel vont impacter positivement les ventes. Le prochain Pokemon devrait aider à soutenir, Metroid Prime 4 c'est plus compliqué à déterminer Dread a cartonner grâce à une bonne campagne marketing et un parc de console important.
Les perspectives PS5 sont pas super, elles devrait passer en-dessous de la PS3 (PS4 c'est déjà le cas)....attention toutefois la PS4 est passé devant la PS3 très longtemps après donc rien n'est acté mais la tendance n'est pas bonne... surtout par rapport au manque d'offre software impactante.
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-37-2025-sep-08-sep-14.4014/
cyr et ? Ce n'est pas parce que tu es premier que tu fais un bon score, là, elle fait le score de la Switch avant la sortie de la 2 c'est pas dingue et ça va plutôt vers le tassement
Je pense pas que star wars outlaw et l'autre jeux cités va faire vendre de la switch2.
Tous ça est pur logique
Si un jeux Nintendo etais sortie a cette période et il y aurai eu ce genre de vente, alors oui ça craint.
Mais il faut pas juste se concentrer sur les ventes sans tenir compte du reste des détails.
Nintendo doit sortir des jeux pour vendre, c'est aussi simple que ça.
Ensuite le détail qyi a sont importance, quand tu fais un lancement avec le stock qu'ils on mis, tu limite les reports de ventes faute de stock. Tous le monde qui l'a voulais, l'on eu.
Elle est en avances par rapport au autres consoles
Si quelqu'un pouvait nous mettre un graphique, ça aurais etais plus clair....
Pour revenir au Japon, pas de sortie, pas de ventes faramineuse. A l' exception près que c'est la console la plus vendue de l'année. 2 million en 4 mois....
Faut pas tous négliger.
Puis ça en est où les stock ici?
Et notamment les rebond quand il y a un jeux qui sort et qui intéresse le public concerné et la durée du rebond en question.
La DS a ses début n'avais fait pas un énorme carton. Par contre pour sont premier Noël, et les semaines/année qui on suivi, ça etais la folie (au japon)
Puis avoir ce genre de baisse, peu être bénéfique pour nous joueur par la suite, changement de stratégie, annonce anticiper etc.
Avoir un Nintendo qui écrabouille tous sans se fouler, c'est pas bon. Et je l'i toujours dit. Je préfère avoir un Nintendo combatif qu'un Nintendo qui surfe sur le succès abusé.
Mais je ne vois pas où tu veux en venir, je contacte des faits et tu me viens avec des théories pour justifier une mauvaise stratégie