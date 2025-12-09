accueil
profile
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6599
visites since opening :
11718868
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake annoncé
Aprés avoir porté le 5 et remake 4, Koei Tecmo continue avec le remake du 2.
Sortie prévue sur PS5, Xbox, Switch 2 et PC début 2026.
tags :
3
Likes
Who likes this ?
burningcrimson
,
mazeroza
,
tynokarts
posted the 09/12/2025 at 02:36 PM by
guiguif
comments (7)
7
)
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 02:38 PM
Bonjour la créativité aujourd'hui avec ces tonnes de remakes ...
noukous
posted
the 09/12/2025 at 02:44 PM
JPP ils zappent PZ3 : the tormented alors que c'est le meilleur de la saga à mes yeux et qu'il vaut une blinde en occasion aujourd'hui
Surtout que PZ2 a déja eu droit à une sorte de remake sur wii à l'époque....
forte
posted
the 09/12/2025 at 03:18 PM
noukous
Le 3 est bon mais le 2 et le 4 restent vraiment les meilleurs. Et oui, d'ailleurs faut que je ressorte mon épisode Wii pour vérifier mais j'ai l'impression que c'est le portage de ce remake
sardinecannibale
posted
the 09/12/2025 at 03:31 PM
Jouez à l'original, le remake casse pas mal l'ambiance du jeu surtout en le rendant bien trop facile. Sans parler de ces mains qui viennent saisir le personnage lorsque l'on essaie d'attraper un objet.
Sauf s'ils ont laissé tombé ces mécaniques.
noukous
Le 3 est bien le meilleur et le plus travaillé mais peut-être que c'est mieux qu'il reste où il est.
D'un côté j'aimerais beaucoup voir un remake mais de l'autre Koei Tecmo n'a pas réellement su garder l'ambiance flippante dans les remakes Wii. Ils se sont aussi vautrés avec le 5. Savent-ils encore faire des Project Zero ?
tlj
posted
the 09/12/2025 at 03:37 PM
Une version physique de prévue ?
forte
posted
the 09/12/2025 at 04:06 PM
sardinecannibale
dans "les" remakes Wii ? Il n'y en a eu qu'un, le 2.
elenaa
posted
the 09/12/2025 at 04:42 PM
Toujours le 2, en plus il avait déjà eu droit à son remake sur Wii...... Ils ont oublié l'existence du premier et de The Tormented ouuuuuuuuu ?
