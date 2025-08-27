profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6590
visites since opening : 11670601
guiguif > blog
all
Sumimasen Turbo #32: Ninja Gaiden, Shinobi, Donkey Kong Bananza...
C'est une rentrée définitivement placée sous le signe des NINJAS pour SUMIMASEN TURBO, votre rendez-vous favori autour de l'actualité du jeu vidéo japonais et de la pop culture. Entre SHINOBI ART OF VENGEANCE et NINJA GAIDEN RAGEBOUND, l'équipe de l'émission était prête à renouer avec les KUNAIS et les sauts périlleux comme à la belle époque.

Et qui dit émission de rentrée dit rattrapage de l'été, entre les gros titres incontournables comme DONKEY KONG BANANZA et les événements majeurs du jeu vidéo, comme la GAMESCOM, l'EVO et les NINTENDO DIRECT. De quoi se chauffer en attendant l'ouverture du TOKYO GAME SHOW, que SUMIMASEN TURBO partira couvrir de long en large grâce à votre soutien, pour découvrir en live les jeux qui marqueront les mois à venir.

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    iglooo
    posted the 08/27/2025 at 05:16 PM by guiguif
    comments (10)
    51love posted the 08/27/2025 at 06:47 PM
    J'écoutais dune oreille tout à l'heure, j'étais curieux de voir leur avis sur Donkey Kong Bananza

    Et mêmes sils ont tendance à noter un peu plus sévèrement que la presse, à la "Gamekult", ils lui mettent tous les 3 de très belles notes :

    9/10, 8/10 et 9/10.

    Globalement on fera un peu tous le même constat, que l'on aime ou non la proposition, on ne peut qu'être surpris par l'ambition derrière le jeu. Perso, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de boulot.

    Je viens d'en faire le tour avec ma petite (avec bcp de séances en solo le soir pr compléter les anciens mondes), et ouais, je trouve qu'il se bonifie plus on avance dans le jeu.

    Au lieu de créer de lassitude comme Mario Odyssey, il créé de la curiosité, l'envie d'avancer et de faire le tour des maps ainsi que les mini jeux chez moi.

    On sent qu'ils ont voulu proposer quelque chose de frais, et que BotW est sorti avant la conception de ce jeu.

    Très grand jeu et un très bon 8/10 pr moi
    akinen posted the 08/27/2025 at 07:10 PM
    51love même avis, il gomme les défauts de Mario odyssey. J’adore ce jeu!
    51love posted the 08/27/2025 at 08:12 PM
    akinen en bonne partie oui il sait être fun de bout en bout c'est le plus important.

    Faudra penser à revoir la difficulté en mode normal, quitte a ajouter un mode difficile...

    Particulièrement les boss, mais oui c'est un bon kiff

    La liberté de progression c'est tellement cool, ya des mondes j'avais envie de les traverser vite avec ma petite pour progresser et avoir rapidement toutes les Bananza, et le jeu te permet cette liberté
    akinen posted the 08/27/2025 at 10:28 PM
    51love perso je fais chaque monde à 100% avant de passer au suivant. Je suis la même logique que j’avais dans Astro. C’est trop génial de découvrir tous les secret d’un monde et tous les costumes. J’adore ce jeu
    arrrghl posted the 08/27/2025 at 11:26 PM
    51love et ouais, je trouve qu'il se bonifie plus on avance dans le jeu. C'est exactement mon ressenti ! j'avais peur au début de me lasser du titre et donc je faisais de petite sessions ... puis pris dans le jeux j'ai fini par faire des sessions de plus en plus longues j'ai adoré le jeu (pas fini à 100%), pas de doute je vais y revenir régulièrement pour récupérer des items que j'ai loupé dans les différentes strates (même si je vise pas le 100% parce que perso osef de finir mes jeux à 100%).
    vyse posted the 08/28/2025 at 07:12 AM
    Tous ceux qui parlent du jeu y joue avec leurs gamins ; je passerai mon tour
    kisukesan posted the 08/28/2025 at 07:13 AM
    C'est marrant, j'ai adoré le jeu et je l'ai fini à 100% mais je ne serais pas aussi dythirambique, il est très bon, facile d'accès mais après avoir fait le 100% de beaucoup de mondes, j'ai rushé la fin parce que c'était un trop répétitif et que j'ai fini par m'ecoeurer.
    51love posted the 08/28/2025 at 11:59 AM
    arrrghl pareil j'en avais même parlé lors de la sortie du jeu. Je craignais trouver l'expérience trop repetitive, du coup j'ai adapté mon temps de jeu en plus petite session. Au final, j'ai régulièrement fait par la suite des grosses sessions gaming.

    vyse bah c'est un jeu familial, comme la plupart des jeux Nintendo. mais je joue avec ma petite aussi car il y a des choses qu'elle peut difficilement faire seule

    kisukesan oui après factuellement le jeu a tout de même des pistes d'amélioration, et puis comme chaque jeu, il plaira plus ou moins en fonction des goûts de chacun.
    sonilka posted the 08/28/2025 at 02:47 PM
    vyse je l'ai fais seul et je rejoins l'avis de 51love. C'est un bon jeu. Il est plaisant à jouer et donne le sourire.
    51love posted the 08/28/2025 at 04:35 PM
    sonilka
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo