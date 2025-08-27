C'est une rentrée définitivement placée sous le signe des NINJAS pour SUMIMASEN TURBO, votre rendez-vous favori autour de l'actualité du jeu vidéo japonais et de la pop culture. Entre SHINOBI ART OF VENGEANCE et NINJA GAIDEN RAGEBOUND, l'équipe de l'émission était prête à renouer avec les KUNAIS et les sauts périlleux comme à la belle époque.
Et qui dit émission de rentrée dit rattrapage de l'été, entre les gros titres incontournables comme DONKEY KONG BANANZA et les événements majeurs du jeu vidéo, comme la GAMESCOM, l'EVO et les NINTENDO DIRECT. De quoi se chauffer en attendant l'ouverture du TOKYO GAME SHOW, que SUMIMASEN TURBO partira couvrir de long en large grâce à votre soutien, pour découvrir en live les jeux qui marqueront les mois à venir.
Et mêmes sils ont tendance à noter un peu plus sévèrement que la presse, à la "Gamekult", ils lui mettent tous les 3 de très belles notes :
9/10, 8/10 et 9/10.
Globalement on fera un peu tous le même constat, que l'on aime ou non la proposition, on ne peut qu'être surpris par l'ambition derrière le jeu. Perso, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de boulot.
Je viens d'en faire le tour avec ma petite (avec bcp de séances en solo le soir pr compléter les anciens mondes), et ouais, je trouve qu'il se bonifie plus on avance dans le jeu.
Au lieu de créer de lassitude comme Mario Odyssey, il créé de la curiosité, l'envie d'avancer et de faire le tour des maps ainsi que les mini jeux chez moi.
On sent qu'ils ont voulu proposer quelque chose de frais, et que BotW est sorti avant la conception de ce jeu.
Très grand jeu et un très bon 8/10 pr moi
Faudra penser à revoir la difficulté en mode normal, quitte a ajouter un mode difficile...
Particulièrement les boss, mais oui c'est un bon kiff
La liberté de progression c'est tellement cool, ya des mondes j'avais envie de les traverser vite avec ma petite pour progresser et avoir rapidement toutes les Bananza, et le jeu te permet cette liberté
vyse bah c'est un jeu familial, comme la plupart des jeux Nintendo. mais je joue avec ma petite aussi car il y a des choses qu'elle peut difficilement faire seule
kisukesan oui après factuellement le jeu a tout de même des pistes d'amélioration, et puis comme chaque jeu, il plaira plus ou moins en fonction des goûts de chacun.