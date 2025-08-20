Il n'aura pas les memes retours/ventes qu'un Clair Obscur (ni le même budget), mais Lost Hellden de Artisan Studios montre qu'il est toujours en vie via un nouveau trailer."Sur une planète appelée Era, les habitants sont liés à l'un des Sept Péchés Capitaux avant leur premier anniversaire par une cérémonie religieuse appelée le Rituel du Nexus. Toute leur vie, les habitants d'Era doivent lutter contre leurs pulsions. S'ils échouent et succombent, ils se transforment en bêtes agressives.Un jour, une femme donne naissance à des jumeaux. Cependant, un problème survient : l'un des bébés est lié aux sept péchés capitaux, tandis que l'autre non.Les jumeaux sont emmenés à la capitale, Avilah, où ils sont élevés comme apprentis Arkhon. Ils ne sont jamais autorisés à quitter les murs du sanctuaire…Mais un jour, Leht, le jumeau lié aux sept péchés, parvient à quitter la ville. Son frère Cyphel est envoyé en mission pour le retrouver et le ramener. Il est accompagné de deux Arkhons chevronnés, Gram et Enki."