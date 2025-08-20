profile
Lost Hellden : Nouveau trailer pour le J-RPG français
Il n'aura pas les memes retours/ventes qu'un Clair Obscur (ni le même budget), mais Lost Hellden de Artisan Studios montre qu'il est toujours en vie via un nouveau trailer.

"Sur une planète appelée Era, les habitants sont liés à l'un des Sept Péchés Capitaux avant leur premier anniversaire par une cérémonie religieuse appelée le Rituel du Nexus. Toute leur vie, les habitants d'Era doivent lutter contre leurs pulsions. S'ils échouent et succombent, ils se transforment en bêtes agressives.

Un jour, une femme donne naissance à des jumeaux. Cependant, un problème survient : l'un des bébés est lié aux sept péchés capitaux, tandis que l'autre non.
Les jumeaux sont emmenés à la capitale, Avilah, où ils sont élevés comme apprentis Arkhon. Ils ne sont jamais autorisés à quitter les murs du sanctuaire…
Mais un jour, Leht, le jumeau lié aux sept péchés, parvient à quitter la ville. Son frère Cyphel est envoyé en mission pour le retrouver et le ramener. Il est accompagné de deux Arkhons chevronnés, Gram et Enki."

    posted the 08/20/2025 at 07:58 PM by guiguif
    comments (5)
    eyrtz posted the 08/20/2025 at 08:04 PM
    Un jeu qui me parle.
    zekk posted the 08/20/2025 at 08:09 PM
    Top, je pensais que le studio avait fermé !

    Leur premier jeu était perfectible, mais il avait pas mal de choses intéressantes.
    eyrtz posted the 08/20/2025 at 08:14 PM
    Zekk Leur premier jeu, ce n'était pas celui avec une DA proche des jeux Vanillaware? C'était pas mal.
    zekk posted the 08/20/2025 at 08:16 PM
    eyrtz Exactement Astria ascending, il y avait des petits trucs qui m'avait dérangé, mais pour un premier jeu c'était vraiment déjà très bien et je trouve que pour du rpg tour par tour, ils apportaient des choses un peu plus originale en terme d'histoire et de combats, pas tant dans les mécaniques qui ressemblaient à FF10 si je me souviens bien, mais dans les différentes compétences des personnages
    eyrtz posted the 08/20/2025 at 08:18 PM
    Guiguif Un autre trailer à rajouter : https://www.youtube.com/watch?v=TfnounYv-dE
