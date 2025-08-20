Solarr the PC Master

Hier soir, après avoir consciencieusement lustré toute la console, j'ai quitté brièvement mon domicile pour vendre la mienne - un peu à contrecœur mais sans en être con, vaincu, bref inconscient - avec son extension de garantie jusqu'en 2029 : mise à prix 510 euros. A priori, l'engouement est là, mais je n'ai pas ri : le mec m'a fait me déplacer à 21h15 mais n'était pas à l'heure, son tél déchargé, dommage pour lui.



Peut-être un signe que je ne devrais pas la vendre ? oui c'est une très belle console.



Vu la torchée de GKC, l'argument principal pour la conserver serait un bon Jailbreak, et j'achèterai juste une carte-mémoire, histoire de me libérer de cette prison.

Vu que j'étais le premier à pénétrer la boutique Micromania du coin le 05 juin à minuit, je possède un "très low serial", comme par ailleurs toutes celles qui seront vendues la première année.



Mais il faudra s'armer de patience car l'arm a78c n'est pas sans défense, c'est un processeur avec un certain niveau de sécurité.



Peut-être que l'envie me reprendra de la vendre d'ici septembre : après m'être débarrassé de l'open World MK World, c'est aussi cool pour le portefeuille.



Alors j'ai décidé de vendre aussi ma NS1 toute neuve puisque la NS2 est rétro-compatible. Ce sera l'une ou l'autre.



En effet, je n'aime pas spécialement revendre mes consoles, mais j'en ai trop, et NS1 + NS2 ça fait double-emploi donc 200 balles dans l'état où elle est, pourquoi pas.



Indiana Jaunes sortira en 2026 : je rirais jaune que ce ne soit pas sur cartouche.

Voilà, je n'ai pas la patience de certains d'attendre de longs mois pour me contenter.