...sur Evercade !Et oui MS file même ses jeux sur EvercadeEn effet, l'Evercarde recevra bientôt une nouvelle cartouche avec 12 vieux jeux Rare dont une exclue pas sortie sur la compile One.JetpacLunar JetmanAtic AtacSabre WulfUnderwurldeKnight LoreGunfrightR.C. Pro-AmCobra TriangleBattletoadsBattletoads ArcadeConker's Pocket Tales

posted the 08/04/2025 at 08:35 PM by guiguif