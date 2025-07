Nouveau trailer pour le TPS chinois Exiledge prevue sur PS5 et PC.Aucune date de sortie.L'histoire se déroule dans un futur lointain, après la chute de l'ancien monde, où des structures colossales et des tours de Talos émergeant de la mer sont devenues le nouveau foyer de l'humanité : la Rive. Avec l'aide d'une mystérieuse jeune fille nommée Zora, Alter, le plongeur de Talos, voyage à travers la Rive et Talos, dévoilant peu à peu la vérité derrière la catastrophe de « ce jour-là »..