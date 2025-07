Woodfrog remontre du gameplay pour son Till & Hat qui a bien changé.Les combats et les commandes ont été considérablement améliorés. Les sauts classiques ont été complétés par des murs et plafonds escaladables. Plus important encore, le combat au corps à corps est désormais enrichi de combos et de projections. Le chapeau n'a plus de jauge et peut être dirigé dans 8 directions.Enfin, l'environnement a été rendu un peu plus mature par rapport au style Kirby précédent.Pour rappel l'ancienne version ressemblait à ça