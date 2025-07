Shiroha se réveille à Orchesgra, un monde d'illusions et de cauchemars, sans aucun souvenir de son passé. Après avoir rencontré « Shiori », une feuille de papier qui se présente comme son père, ils décident de s'enfuire de ce monde corrompu.Sur leur chemin se dressent les « Majogami », ou Sorcières Artisanales. Shiroha doit les vaincre si elle veut s'échapper et retrouver ses souvenirs.Mais une fois qu'elle les a récupérés, quel sort l'attend… ?Sortie prévue le 30 Octobre sur Switch et Switch 2, et plus tard sur PC