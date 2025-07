Paprium est un BTA Megadrive développé par le studio français Water Melon qui était précommandable via un financement participatif en 2012 et dont les clients ont été livrés en... 2020... Enfin en partie (les autres attendent toujours).Peu de temps après avoir livré une partie de ses clients, Fonzie, le développeur du jeu (et désormais quasi-unique membre de Water Melon) à lancé une campagne Kickstarter fin 2021 afin de porter le jeu sur consoles actuelles, mais aussi pour développer une version Game Gear et produire de nouveaux exemplaires sur Mega Drive.En 2025 toujours aucune trace du jeu, Fonzie ayant quasi disparu et le prix des exemplaires Megadrive originaux atteignant les 700 euros sur Ebay, un hacker a enfin réussi a dumper le jeu pour faire un doigt a l'un des plus grands (demi) scam videoludique de ces dernières années.Évidement la rom ne sera pas proposée sur cet article, mais le jeu est désormais jouable via Retroarch via un cœur Megadrive spécifique appelé le Genesis Plus GX Core.