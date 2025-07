Dans sa dernière vidéo, Leotechmaker revient avec un sujet qui va piquer les fans de hardware : « Les consoles, c’est fini ? »Depuis la Wii U jusqu’à aujourd’hui, les consoles n’ont quasiment plus évolué. Sony joue la carte de la console salon classique, Nintendo continue à hybrider avec sa Switch, et Microsoft veut transformer n’importe quel écran en console avec le cloud. Mais au final… à quoi ressemblera le gaming dans 10 ans ?

posted the 07/02/2025 at 05:36 PM by suzukube