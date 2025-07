Souvenez-vous : il y a 5 ans, on découvrait que Sony avait mis du métal liquide dans la PlayStation 5 pour la refroidir. Une astuce plus efficace que la classique pâte thermique, mais pas sans défaut. En 2023, des réparateurs commencent à prévenir les joueurs qu'il vaut mieux mettre la PS5 à l'horizontale. Lorsqu'elle est posée à la verticale, le métal liquide peut parfois s'échapper de son emplacement et causer des dégâts souvent irréversibles à la console.

posted the 07/02/2025 at 12:02 AM by suzukube