PS5 :Mode Qualité : 2160p dynamique / 30 fps (souvent entre 2160p et 1800p)Mode Performance : 2160p upscalé / 60 fps (à partir de 1440p natif)PS5 Pro :Mode Qualité : 2160p dynamique / 30 fps (généralement 2160p natif)Mode Performance : 2160p upscalé / 60 fps (à partir de 1440p natif)Death Stranding 2 est une superbe vitrine technique de la dernière version du Decima Engine.PS5 et PS5 Pro proposent 2 modes d’affichage : Qualité et Performance.En mode Qualité, les deux consoles tournent à 30 fps, avec comme principale différence des reflets plus détaillés sur PS5 Pro.Le mode Performance (60 fps) utilise un rendu à partir de 1440p sur PS5 et PS5 Pro, mais la PS5 Pro conserve de meilleurs réglages visuels :Plus de détails, meilleurs reflets, meilleure distance d’affichage et meilleures ombres par rapport à la PS5 de base.Les différences entre les deux modes sur PS5 Pro sont minimes (quelques reflets en moins, à peine perceptibles).Perso, je recommande le mode Performance sur les deux consoles : visuellement, il y a très peu de différences avec le mode Qualité.Les temps de chargement sont quasi identiques entre PS5 et PS5 Pro, légèrement plus rapides en jouant hors-ligne.Franchement, le Decima Engine reste l’un des meilleurs moteurs open world jamais créés. (Par contre j'ai vraiment la mauvaise sensation d'avoir foutu mon argent en l'air avec la PS5 Pro, je l'avais prise pour ce jeu et Ghost of Yotei, et le gap a l'air encore plus minime qu'entre la PS4 et la PS4 Pro, surtout que j'ai plus de PS5 pour "m'amuser à comparer")