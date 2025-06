Comme quoi, Le Oliv'hater qui comparaît la NS2 à une PS4 peut aller se rhabiller, est-ce pour cela que ce test est confié à une voix plus sincère.En résumé :Le support des souris et claviers Stealth compatibles PC est très bien implémenté et agréables à utiliser, comme sur PCPS5/XB/Sles visages (ombres, finesse) graphiquement mieux sur NS2 que sur XB/S et PS5 (on retrouve ces mêmes constats sur SF6 par exemple)Les textures quasiment équivalentes selon DF en Mode Qualité que sur PS5 en Ray tracing mode - on s'y attendait - et meilleures que la XB/SLes fréquences d'horloge des consoles de salon leur permettent d'afficher plus de PNJ (ça j'en ai parlé dès le mois d'avril sur mes blogs)La réflexion dans les miroirs est moins bonne en mode Performance, mais reste identique aux versions consoles de salon dans les autres modesOn retrouve des éléments graphiques supplémentaires au sol par rapport à la PS5, en revanche des textures détaillées au sol et des graffitis au mur identiques à la PS5Il y a un peu d'aliasing aux extrémités de certains blocs mais la NS2 rivalise avec la XB/S et parfois la surpasse (7mn30)- Le DLC Phantom Liberty est exigeant notamment en phase de consuite de voiture où le framerate descend à 20fps, ce qui peut rendre la conduite délicate, contrairement à la XB/S qui maintient un 30 fps stable (fréquence d'horloge CPU)PS4Pas de reflets parasites laissés derrière le passage de PNJ à proximité de barrières contrairement à la PS4Le DLSS gère mieux les éléments graphiques et parvient à réduire les artefacts : la PS4 souffre d'artefacts granuleux et trop colorés que le DLSS arrive à gommer- le feuillage, les bâtiments sont plus clairs sur NS2- l'autre souci de la PS4 vis-à-vis de la NS2 est qu'elle affiche les détails avec trop de retards à cause de son disque dur HDD, là où une cartouche SD Express n'a pas ce problème- la PS4 a du mal à charger la géométrie, les textures, et est incohérente lors des collisions dans des scènes lourdes; En effet, il faut attendre entre 20 et 30 secondes pour que la PS4 corrige ces défauts.- ça pop sur PS4 contrairement aux XB/S - NS2 ; ces dernières chargent les assets toujours dans le bon timing.- Les ombres sont bizarrement moins nettes sur NS2 mais plus présentes dans certains cas.- Le jeu tourne parfois à 20 FPS voire moins de 20FPS sur PS4- le DLC Phantom Liberty est trop exigeant donc absent pour la PS4 ce qui rend d'autant plus remarquable ce portage NS2.Mode PortableLe mode VRR intégré en 120Hz LCDgomme les problèmes de framerate perçus en mode docké dans Phantom Liberty.