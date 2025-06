Annoncé par Blumhouse Games.Sortie prévue cette année sur PC, PS5 et Xbox."Dans le rôle de Gabriel, un soldat qui se sert de son propre sang comme d'une arme mortelle, vous vous lancez dans un voyage pour accomplir une mission divine confiée par le Dieu-Soleil.Découvrez le passé glaçant et le folklore étrange de Tormentosa, une île magnifique où le mal est omniprésent. Traversez des paysages sinistres, des ruines grandioses mais décadentes, ainsi que des rues labyrinthiques en remontant la piste de pratiques cultuelles et de sacrifices sanglants."