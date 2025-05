Hello !Je faisais des recherches sur les durées de vies des cartouches 3DS (et DS), et il semblerait que ces cartouches utilisent la technologie Flash ROM et non Mask ROM comme pour les cartouches de Game Bot. Conséquence ? Certaines cartouches de DS, encore sous blister, sont carrément devenues illisibles sur les consoles de Nintendo ! Et il semblerait qu'il soit au final inutile de conserver des cartouches sous Blister, cela accélérerait le risque que les cartouches soient illisibles.C'est sur un article de Guiguif que je suis tombé (Gamekyo est une mine d'information incroyable) et j'aurais aimé avoir un retour sur ces informations, si elles sont avérées... ou fausses ?