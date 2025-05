Et ouais, même s'il était imparfait sur certains points, d'autant plus maintenant, c'est fou de se dire que 10 ans après, ce jeu continue de tenir la dragée haute à une majorité de jeux sur plusieurs aspects, notamment sa narration et la qualité de ses annexes.Et dire qu'on a eu un tel monument "seulement" 18 mois après le lancement de la gen PS4/One.

Who likes this ?

posted the 05/18/2025 at 10:42 AM by shanks