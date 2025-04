Broke Studio en partenariat avec Omake Book a annoncé la sortie officielle sur cartouche NES et Game Boy de 3 jeux Jaleco restés coincé sur Famicom au Japon. Le premier jeu a été dévoilé aujourd'hui et il s'agit de Pizza Pop! un jeu d'action dans la veine de Hammering Harry du même développeur.Cette version occidentale aura le droit a une refonte des hitboxs et une traduction en anglais.Les précos seront lancé le 6 Mai sur le nouveau site de Broke Studio: https://www.homebrew-factory.com/ Florent Gorges revient sur le jeu