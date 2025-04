Outre le remake en 2D annoncé sur les consoles récentes, Pix'n Love ressortira aussi sur cartouche "Nightmare Busters", le fameux Run&Gun annulé a l’époque, qui eu le droit a une sortie officielle en 2012 a très peu d'exemplaires aux US dans une édition qui aura plus que divisé sur sa qualité.D'ailleurs si vous possédez cette version, c'est le moment de la revendre car en plus de proposer 3 versions physiques (JAP, PAL et US), cette nouvelle sortie sous-titrée "Ultimate Edition" corrigera les bugs (dont des plantages à certains endroits), aura une version PAL optimisée, le son stéréo par défaut et des nouveaux modes de jeux.Le Kickstarter pour aider a la création du remake en 2D et de cette nouvelle édition de la la version SNES sera disponible ici: https://www.kickstarter.com/projects/pixnlovegames/nightmare-busters-rebirth-0