Jeux Video

Nan parce que y a les deux qui sont en train de continuer leur concours de bite, mais pendant qu'on spécule sur les hausses possibles dont la Switch 2, on en parle de la Next Gen ?Genre Xbox censée sortir sa Xbox 5 fin 2026 ou début 2027, ça va chiffrer à combien à ce rythme ?1300$ ?Ouais mais même si Macron saurait faire ce qu'il n'a jamais su, dont profiter de la situation, jamais on aura une console à 600€ chez nous et le double de l'autre côté de l'océan, faut pas rêver.Je pense qu'on va rester sur la gen actuelle bien plus longtemps que prévu.