1 ) SHENMUE





voici les jeux vidéo les plus influents de tous les temps, selon le sondage des BAFTA :21. Grand Theft Auto20. The Elder Scrolls V: Skyrim19. Grand Theft Auto III18. Dark Souls17. Final Fantasy VII16. Baldur’s Gate 315. World of Warcraft14. Metal Gear Solid13. Pong12. Tomb Raider11. Tetris10. Les Sims9. Half-Life 28. Super Mario 647. Kingdom Come: Deliverance 26. Minecraft5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time4. Half-Life3. Super Mario Bros.2. DoomChris Schilling explique que :-il proposait avant tout le monde des PNJ qui vivent leur vie-Un rythme lent et une horloge in-game qui dicte les actions des personnages (et donc les notres)Autant de mécaniques qui ont inspiré de très nombreux jeux, que ce soit Animal Crossing, Stardew Valley, Yakuza/Like A Dragon, mais également des blockbusters comme Uncharted 4: A Thief's End, The Last Of Us Part II et God of War ( 2018 ), qui incluent des séquences de jeu plus lentes entre les phases d'action.