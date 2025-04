1 : Je l'ai prise à 469 chez Micromania. J'ai une collector Smash Bros que j'ai acheté exprès en 2018 dans le but de la revendre le même prix pour acheter la 2. Bingo, on me l'a rachète 300 balles.469 - 300 = 169.Je sors donc 169€Pourquoi chez Micromania ? Je n'achète JAMAIS une console sur un site de vente en ligne, zéro confiance par la poste, et Micromania est à 5min de chez moi. La remise en mains propres est toujours privilégiée.Pourquoi chez eux alors que 30 balles moins cher ailleurs dans les hypermarchés ?Pour pas me prendre la tête, je le répète, 5min de chez moi... et leur système de fidélité, mais on y revient...2 : Il n'y a que Mario Kart World qui m'intéresse. Et comme vous le savez, je suis team physique, donc version boite. 90 balles ? Vraiment ?Offre de reprise chez Micromania, et c'est pas la première fois que je le fais, j'ai ramené un vieux pad Series que mon fils m'a donné. Avec toute ma famille, les vieux pad Series et PS4, je peux en avoir une blinde.50 balles donc le MKW chez Micromania. En physique (oui, parce que pour rappel aux deux du fond qui ne lisent que des fakes news, MKW est COMPLET SUR LA CARTOUCHE, donc ca ne va quasi rien me bouffer en mémoire, si ce n'est les maj et les DLC, bref, comme sur S1)Avec 1200 point sur ta carte (oui, avec cet achat je vais sûrement récupérer 20 ou 30 balles de bons d'achats. Faut le préciser aussi, ca)3 : Les up S1 ? Jamais je vais acheter des cartouches vides, j'ai les originaux sur S1, et le NSO+. D'ailleurs je suis abonné jusqu'en 2027 et j'ai payé 40 balles, car en décembre, ils offraient 1 an gratos pour un abo pris.4 : Je paye la manette Pro 2 20 balles Day One.Asseyez-vous.L'an passé on m'a offert un pad Pro Switch. Avec ticket de garantie. 70 balles le pad Pro.Beaucoup ne savent pas et/où ignorent que la garantie légale en France, c'est 2 ans.En début de semaine je suis allé chez Carrefour, j'ai ramené mon pad Pro S1 en leur disant qu'il déconnait.Le SAV de Carrefour, pour ce genre de truc, il ne se prend pas la tête. Remboursement immédiat...... pour aller préco, chez Micromania, le pad Pro S2.10 balles plus cher oui. Sauf qu'il me restait un bon de 10€... et 1200 points qui vont s'ajouter. Une nouvelle fois.Ha oui, sur ma carte Micromania, il y aMoiMon frèreMon pèreUn pote.Je vous fait pas de dessin.5 : J'ADORE Mario Kart. Une découverte de fou sur Snes, et un quasi Day One pour toutes les sorties. J'ai HATE.Bref, je fais jamais de blog, mais tout ca pour dire que si on a un minimum de jugeotte(et un peu de chance je le conçois) JAMAIS au grand JAMAIS on paye une console 500 balles, un jeu 90 balles et une manette 90.Allez, bisous, et vivement le 5 juin !(Non, cette article n'est pas un troll héhé