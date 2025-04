Le Steam Deck est 50€ moins cher pour plus de perf, avec un catalogue immense, et des prix écrasés toute l'année...

Du moins, c'est vraiment l'impression que ça me donne...De la même façon dont Tears of the Kingdom était une idée de DLC étirée et transformée en jeu complet, la Switch Pro a été transformée en Switch 2, mais en gardant les mêmes specs tout en étant vendue au tarif d'une top machine.L'absence totale de transparence de Nintendo sur le processeur de la console pose réellement question. A bien y regarder, Mario Kart World n'est pas plus beau que MK8 (il est même un peu moins beau, de mon point de vue), Donkey Kong ne donne pas l'impression qu'il était impossible de le faire tourner sur Switch 1, surtout quand celle-ci est capable de parfaitement faire tourner un jeu vaste et magnifique comme Xenoblade X.Quand aux jeux tiers, ils semblent être des versions bien inférieures à leur équivalent PS4. Elden Ring, Hogwarts Legacy font peine à voir dans les trailers vus dans les directs... ce qui pose une nouvelle fois question de ce que la console a dans le ventre, et à priori, pas grand chose.M'est avis que Nintendo a rajouté "juste" ce qu''il fallait de puissance pour pouvoir supporter la 4K et offrir un 1080p/60fps constant à des titres déjà sortis (Zelda BOTW, etc). Ce qui, à mes yeux, était la demande populaire pour une Switch Pro en 2020, déjà. On est entrain de nous revendre une Switch 1 "Pro" déguisée en Switch 2 et vendue à prix fort...On se retrouve avec une machine sur-tarifée, qui arrive à être 50€ plus cher que l'entrée de gamme qu'un Steam Deck, sans parler des autres consoles concurrentes (Asus Rog Ally, Lenovo Legion Go...). Contrairement à 2017, Nintendo n'est plus tout seul sur le marché, et l'histoire nous a largement montré avec la Wii U que la puissance des ip ne fait pas tout.Qu'est ce que j'ai aimé la première Switch... la proposition était parfaite. Depuis le direct d'hier, l'annonce des tarifs en lousedé qu'ils se sont bien gardés de ne pas communiquer dans le Direct, je décolère pas.Et à supposer que le public Switch soit majoritairement des familles et des enfants, perso à la place de la ménagère, je me demande bien ce qui justifie 470 balles pour une console qui a vraiment la même proposition que la première qui est quasi 200 balles moins chère.Enfin bon. C'est la déception... et ça sera sans moi, ça a fini de me convaincre d'acheter une Legion Go.