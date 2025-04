Jeux Vidéo

Depuis quelques années, l’industrie du jeu vidéo évolue vers un modèle plus ouvert où les exclusivités se dissipent peu à peu. Microsoft a amorcé le mouvement en rendant ses jeux disponibles sur PC et même sur d’autres plateformes comme la Switch ou la PlayStation. Sony suit lentement cette tendance en portant certains de ses titres phares sur PC et récemment sur Nintendo. Dans ce contexte, la Switch 2 s’annonce comme une révolution qui pourrait bien mettre un terme aux consoles traditionnelles telles que nous les connaissons.La Switch a déjà prouvé que l’avenir du jeu vidéo ne résidait plus uniquement dans des machines de salon ultra puissantes, mais plutôt dans des plateformes flexibles capables de s’adapter aux besoins des joueurs. En alliant portabilité et console de salon, Nintendo a su conquérir un large public, séduisant aussi bien les joueurs occasionnels que les hardcore gamers. La Switch 2 devrait pousser ce concept encore plus loin, avec une montée en puissance qui ne fera plus obstacle au retour des éditeurs tiers.Avec une montée en puissance qui facilitera les portages, la Switch 2 pourrait lever le dernier frein qui empêchait certains studios de proposer leurs jeux sur la console de Nintendo. Si la Switch première du nom a déjà accueilli des titres comme The Witcher 3 ou Doom Eternal, c’était souvent au prix de concessions techniques. Avec un hardware amélioré, les grands éditeurs n’auront plus de raison de bouder Nintendo, renforçant ainsi encore plus son catalogue.La stratégie de Microsoft, qui consiste à rendre ses jeux accessibles partout, profite directement à Nintendo. Xbox ayant déjà ouvert la porte à certains portages sur la Switch, il est fort probable que cette dynamique continue, voire s’amplifie avec la Switch 2. De plus, avec l’intégration progressive de Steam dans l’écosystème Xbox, les exclusivités se perdent de plus en plus, sauf chez Nintendo. Cette intégration de Steam dans l'écosystème Xbox pourrait même aboutir à une situation où l’on retrouvera des jeux PlayStation (leurs versions Steam) sur Xbox, brouillant encore plus les frontières entre les écosystèmes.Sony, bien que plus frileux sur la question, commence également à lâcher du lest. L’arrivée de certains titres PlayStation sur PC, et récemment sur Nintendo, montre un changement de stratégie. Si cette tendance se confirme, la Switch 2 pourrait devenir la seule machine regroupant le meilleur de tous les mondes : les jeux Microsoft, une partie du catalogue PlayStation, les éditeurs tiers et bien entendu, les exclusivités Nintendo.Si la Switch 2 parvient à rassembler toutes ces forces, elle pourrait bien être le point de rupture qui enterrera définitivement le modèle des consoles traditionnelles. Une machine hybride, dotée d’une puissance suffisante pour accueillir la majorité des jeux du marché, et offrant un accès à un écosystème de plus en plus vaste, rendrait obsolète la nécessité d’avoir une console de salon figée.Dans cette vision, la PlayStation et la Xbox telles qu’on les connaît deviendraient des plateformes logicielles plutôt que matérielles, les exclusivités deviendraient de plus en plus rares, et le jeu vidéo entrerait pleinement dans une ère où la console physique ne serait plus qu’un support parmi d’autres. Nintendo, en réussissant à capter toutes ces dynamiques, pourrait bien être celui qui claque des doigts et redéfinit les règles du jeu.Avec la Switch 2, Nintendo semble en passe de réunir toutes les pierres du jeu vidéo. Xbox avec ses jeux qui s’ouvrent à d’autres plateformes, PlayStation qui commence à envoyer certaines de ses exclus sur Nintendo et qui risque de perdre en intérêt avec l’intégration de Steam dans l’écosystème Xbox, les jeux tiers toujours bien représentés, et bien sûr les incontournables titres first-party de Nintendo. Si la tendance continue, la Switch 2 pourrait bien être la machine ultime, celle qui aura absorbé toutes les forces du marché et qui, d’un claquement de doigts, pourrait faire disparaître le concept de console traditionnelle tel qu’on le connaît !