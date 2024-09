Jeux Vidéo

Avec l'annonce imminente de la PS5 Pro, une question importante se pose : quel avenir pour les consoles Xbox ? Microsoft, désormais positionné comme un éditeur tiers majeur, va devoir gérer la sortie de ses jeux sur des consoles concurrentes comme la PS5 et la PS5 Pro. Il est intriguant d'imaginer que les versions "superior", optimisées pour la PS5 Pro, se retrouvent dans le camp de Sony. Cela crée une situation inédite où des jeux développés par Microsoft offrent leur meilleure expérience sur une console concurrente.Nous commençons déjà à voir cela avec la PS5 "standard". Prenons l'exemple de Minecraft, où une version "next-gen" (de cette gen pas de la prochaine ^^) a été annoncée pour la PS5. Pendant ce temps, sur Xbox, les joueurs doivent se contenter de la version Xbox One rétrocompatible sur les consoles XBox Series. Cela soulève des questions sur la stratégie de Microsoft concernant ses propres consoles : vont-ils répondre à l'arrivée de la PS5 Pro en lançant une nouvelle machine plus puissante ? C'est certain qu'ils ne se contenteraient pas d'une simple révision de milieu de génération, mais qu'ils envisagent carrément une nouvelle génération de consoles comme laisse penser les rumeurs.Cependant, l' hypothèse la plus probable c'est que Microsoft se détournera totalement du marché des consoles (A la rigueur un PC Portable c'est possible, mais ce n'est plus tout à fait une console). En tant qu'éditeur tiers, ils pourraient davantage se concentrer sur le développement de jeux et, surtout, sur l'expansion de leur service phare, le Game Pass. Ce soir, nous allons donc enfoncer le dernier clou dans le cercueil de la Xbox.