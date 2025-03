Avec l'arrivée maintenant de Patapon, le champs des possibles s'ouvrent pour d'autres jeux "Sony" sur console Nintendo. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, je sens.Je pense que l'une des licences qui pourrait arriver sur Switch (première du nom ou Switch "2") serait : Gravity Rush.Pourquoi ?Patapon a débuté sur PSP, une console portable, pour arriver par la suite sur console de salon comme la PS5, comme Gravity Rush qui est sortie en premier lieu sur console portable pour ensuite sortir sur PS4.Switch 1 et 2 font portable et salon.Patapon et Gravity Rush ont aussi en commun d'avoir été développé par Japan Studio.Certains vont dire "mouais, même si c'est le cas, c'est un petit jeu, c'est pas non plus Gran Turismo", certains disaient la même chose avec l'arrivée des jeux Microsoft sur console Sony, nous voyons ou nous en sommes.