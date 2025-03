People Can Fly a conclu un accord avec Sony Interactive Entertainment concernant la production d'un prototype d'un nouveau jeu, nom de code « Projet Delta », basé sur une propriété intellectuelle appartenant à Sony Interactive Entertainment.Aucun autre détail n'a été communiqué, mais le libellé de l'annonce est similaire à celui de People Can Fly en 2023 concernant un accord avec Microsoft pour la co-production de « Projet Maverick » aka Gears of War: E-Day.Compte tenu de cela, il n’est pas encore clair si People Can Fly est le développeur principal de ce projet de Sony Interactive Entertainment ou un partenaire de co-développement.