Sorti en 1995, Appareden: The Sacrosanct Dragon (tel qu'il est traduit ici) est un RPG developpé par Technical Group Laboratory, un développeur japonais connu pour son travail sur la série Farland Story.Le jeu suit l'histoire de Gento, un commerçant qui vit dans une version fictive de la province de Yamato à l'époque Edo au Japon. Un jour, alors qu'il se baigne, il assiste à l'attaque d'un samouraï et est alors chargé de se lancer dans une aventure avec son ami, un monstre ressemblant à un chat appelé Benimaru, pour livrer un parchemin secret. Cela les amène alors au milieu d'un complot visant à conquérir le monde.La traduction est l'œuvre de 46Okumen, un groupe de traducteurs et de hackers qui étaient auparavant à l'origine de correctifs similaires pour des jeux comme CRW Metal Jacket , EVO: The Theory of Evolution et Rusty .Le patch est ici https://46okumen.com/2025/02/07/time-to-explore-the-fantastic-world-of-japan-the-appareden-the-sacrosanct-dragon-patch-is-out/ La rom https://www.myabandonware.com/game/appare-den-fukuryu-no-sho-9yq