IGN a évoqué l'annonce de la Switch 2 et cette apparente fonctionnalité de souris lors d'une récente interview avec le concepteur principal de Civilization 7, Ed Beach, et le producteur exécutif Dennis Shirk, et si Beach est resté silencieux, Shirk a offert une réponse timide qui ne manquera pas de susciter encore plus de spéculations."C'est clairement intriguant", a déclaré Shirk. "Il faut toujours faire des compromis lorsqu'on a affaire à des commandes de console pure. Et l'annonce contient de bonnes choses. J'adore ce qu'ils font avec les manettes. C'est vraiment cool. C'est à peu près tout ce que je peux dire en termes d'opinion. Je pense que ça a l'air génial et ils n'ont pas tort, donc ce serait cool d'avoir quelque chose comme ça".J'aimerais être une petite souris pour connaitre les plans de Nintendo et des tiers avec "la souris" ^^