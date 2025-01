Capcom a officiellement annoncé son prochain Capcom Spotlight.Prévue pour le 4 Février 2025 à 23h00 et d'une durée de 35 minutes, cette présentation proposera des mises à jour sur plusieurs titres à venir, notamment :- Onimusha : Way of the Sword- Capcom Fighting Collection 2- Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade ClassicsMonster Hunter Wilds fera l'objet d'une présentation spécifique immédiatement après l'événement principal.