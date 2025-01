Et pour terminer, j'attends comme beaucoup la SWITCH 2.

10 ) EarthbladeSi je vous dit "Celeste" rien à rajouter.9 ) Splti FictionJosef Fares démontre de plus en plus son savoir faire dans l'idée d'un jeu 100% co-op.8 ) The Siege and the SandfoxDéjà la D.A. est magnifique, le gameplay à l'air bon, si le reste est du même acabit, ça peut être un possible incontournable dans le genre Metroidvania.7 ) JudasComme j'ai adoré BioShock, j'attends beaucoup de ce jeu.6 ) Ninja Gaiden : RageboundJ'aime beaucoup l'approche de l'éditeur Dotemu, mélange de nostalgie et de modernisme.5 ) Hollow Knight: SilksongAllez c'est la bonne cette fois-ci !4 ) Ghost of YoteiJ'aime l'ambiance, de plus c'est développé par Sucker Punch, donc nous aurons un jeu solide.3 ) Intergalactic : The Heretic ProphetJe ne sais pas si il est prévu pour 2025, mais si c'est le cas, je l'attends de pied ferme, de plus c'est une nouvelle licence signé Naughty Dog, rien que ça, ça suffit pour me convaincre d'un jeu à haut potentiel.2 ) Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeurUne des licences les plus classes dans son genre, de plus il signe le retour de Level-5.1 ) Metroid Prime 4Une de mes licences préférés, de plus le jeu signe le retour de Retro Studios, ça fait plaisir.C'est une année qui marque le retour de développeur que nous avions pas vu depuis quelques années avec un gros jeu "inédit" de leur part, j'espère que d'autres suivront.C'est l’événement console de l'année.La console qui pourrait redonner un coup de boost sur cette génération.Je sens que ça va être une belle année pour notre passion commune.