Le Studio Chizu et le réalisateur Mamoru Hosoda (La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups Ame et Yuki , Le Garçon et la Bête, Belle) ont dévoilé aujourd'hui leur nouveau film d'animation "Scarlet" qui devrait sortir au cours de l'hiver 2025.On y suivra les aventures de Scarlet, une forte princesse qui traverse le temps et l'espace.Hosoda réalise le film et en signe les scripts, et est également crédité derrière l'oeuvre d'origine.Hosoda a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une animation en 2D, ni d'une "Animation en CG façon Hollywood", il vise une esthétique complètement inédite.Il précise aussi qu'on devrait découvrir une atmosphère qu'il ne proposait pas dans ces précédentes oeuvres, avec de l'action et des éléments de romance.Le film es basé sur un "classique mondial".