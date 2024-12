Et c'est officiel même si pour l'heure, ça ne concerne que l'Inde avant un possible déploiement dans le reste du monde : Google/Youtube va enfin lutter contre le putaclic de masse.Si ça arrive chez nous, je sens qu'il va y avoir quelques signalements de masse chez certainsBien sûr je ne cite pas de nom.

Who likes this ?

posted the 12/19/2024 at 11:18 AM by shanks