technologies d'upscale/génération de frame basées sur l'IA

Pour commencer j'aimerais vous parler de plusieurs dérives actuelles de certains éditeurs qui nous prennent pour des pigeons. Après avoir accumulé ces dernières années les méthodes commerciales plus que douteuses, DLC cosmétiques, contenu retiré des jeux pour être vendu à part, season pass au contenu rachitique, microtransaction et lootbox, nous avons atteint un nouveau palier du foutage de gueule avec l'accès anticipé de quelques jours dans les versions deluxe/premium.Dans cette première vidéo je vais donc revenir sur cette nouvelle méthode commerciale honteuse, qui propose à ceux qui sont prêt à payer le prix de servir de bêta testeurs en jouant à des jeux qui ne sont pas terminés correctement. C'est ce que l'on a pu voir dernièrement avecou encoreEt j'en profiterai aussi pour vous parler d'une nouvelle dérive liée aux, qui commencent à être utilisées pour palier le manque d'optimisation d'un certain moteur (il y en a d'autres) qui est utilisé pour un gros jeu prévu en début d'année prochaine.Après avoir abordé ces deux éléments qui montrent encore une fois que certains éditeurs se foutent vraiment de notre gueule, je vais aborder le sujet de l'qui commence à être utilisé pour la création de jeu vidéo, avec la dernière présentation deDerrière les belles paroles et avantages mis en avant par la société californienne qui nous explique que tout ça est génial, par exemple pour faire du prototypage, se cache des créatifs qui vont en payer les frais à court terme mais aussi un industrie qui va le payer durement dans les prochaines années.Bien sûr si on regarde l'état actuelle de cette technologie, on peut se dire qu'avant qu'elle puisse créer un jeu complet il y a du chemin à faire, mais il suffit de voir la progression de celle-ci dans d'autres domaines pour entrevoir son potentiel destructeur, sans parler du vol qualifié que sa méthode d'apprentissage représente.En observant de plus près l'état actuelle de l'industrie qui est déjà noyé sous un nombre énorme de jeux qui se ressemblent, en grande partie parce que les outils de développement sont devenus beaucoup plus nombreux et accessibles, il n'est pas difficile de comprendre qu'avec l'introduction de ce type d'IA, en plus des nombreux problèmes déjà existants, l'industrie se dirige inexorablement vers un nouveau crash.Bref, j'aimerais être optimiste concernant notre passion et les avancées technologiques qui s'intègrent au processus de création, mais je suis du même avis que beaucoup de développeurs qui pensent que tout cela ne peut terminer que par créer encore plus de difficulté dans cette industrie qui en rencontre déjà beaucoup.Et vous que pensez-vous de la direction dans laquelle elle se dirige et des choix que font certains éditeurs/constructeurs ?