Le BTA Batman Returns de la Super Nintendo aura le droit a un portage sur Megadrive.Au programme une resolution qui passe de 256x200 a 320x224, une framerate en 60fps, jusqu'a 9 ennemis a l'ecran et surtout le gros manque de ce jeu a l’époque: de la coop (par contre il faudra se contenter d'un second Batman).Date de sortie pour Noël.

posted the 12/08/2024 at 04:17 PM by guiguif