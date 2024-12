GodIsAGeek 9/10

PushSquare 9/10

TheSixthAxis 9/10

Gameliner 4/5

(Disponible sur PSVR2/Quest 2&3 depuis le 24 Octobre 2024)Vendetta Forever est un jeu de tir VR palpitant qui met le plaisir au premier plan, offrant une variété de niveaux et d'armes.Vendetta Forever offre une boucle de gameplay très rejouable avec des combats fluides et une variété incroyable. Il s'agit sans conteste de l'un des meilleurs titres à débarquer sur le PSVR2 cette année.Vendetta Forever est un nouveau prétendant au titre de mon jeu VR préféré. Ses niveaux rapides, intenses, mais relativement courts sont toujours quelque part entre le très cool, le très exagéré et le très drôle. C'est un jeu qui aime les films d'action de la vieille école et qui fait de son mieux pour vous permettre de tirer dans d'innombrables décors classiques.Vendetta Forever de Meatspace Interactive vous met au défi d'être l'homme d'une seule armée à travers soixante niveaux intenses remplis d'ennemis, où seuls les joueurs les plus coriaces parviennent à s'en sortir, avec ou sans triche.