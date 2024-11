Jeux Vidéos



Déjà mon premier c'est Astral Chain. Aucune idée si le second opus de cette nouvelle IP de Nintendo aura une suite mais j'en espère une.



Ensuite Stellar Blade ici j'aimerais soit une suite soit un préquel car Raven à du potentiel en tant que personnage jouable selon moi.



Peu probable à ce point voir je devrais me faire une raison mais j'aimerais toujours une suite à Remember Me. L'Univers à tellement de potentiel selon moi.



Une suite à Metal Gear Rising j'en serai pas contre. Le premier était fun on pourrait continuer d'explorer cette continuité.

Ici je parle de suite dont on a pour ce jour zéro idée s'ils auront une suite ou non ? Pour faire simple je vais vous parler de suite de jeu que j'attends. Et je pense que ça sera tout pour moi. Comme vous pouvez vous en rendre compte je parle surtout de suite de nouvelle IP (bon même si Metal Gear Rising c'est une nouvelle IP spin off dans un univers existant)