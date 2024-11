Depuis quelques mois déjà on assiste à un coup de force de la part de 2 géants du système bancaire international, VISA et Mastercard, sur le marché japonais. Ces 2 entreprises visent spécifiquement les plateformes proposant des contenus pour adulte, en réclamant la censure voire le retrait de ces contenus, afin de conserver leur système de paiement. On parle de plateforme web incluant DMM (site de magazine et jeux mobile/PC), Niconico (plateforme de vidéo) ou encore Melonbooks, DLSite, Fantia, Pixiv ou encore Skeb où on peut largement trouver tout type de contenu pour adulte (jeux PC, manga, artiste freelance, etc).Ces plateformes ce sont naturellement désistées des systèmes de paiement VISA et Mastercard, préférant ainsi garder leur contenus intactes, mais tout le monde ne peux avoir ce luxe. Ainsi, Manga Library Z une plateforme d'archive de doujin créé par Ken Akamatsu l'auteur notamment du manga Love Hina, a dû fermer son service ce début novembre à cause de ces pressions américaines. On pouvait y trouver de très vieux manga et doujins introuvables autrement.Yoko Taro, connu pour être le créateur des séries Drakengard et NieR pour le compte de Square Enix, a vivement critiqué il y a quelque jours cette opération qui menace la liberté culturelle, et voire plus. Si des entreprises américaines peuvent empêcher des gens à l'autres bout du monde d'acheter les produits dont ils désirent, jusqu'où peut bien aller l'abus ?Ce n'est pas à des entreprises bancaires de dire ce que peux ou non acheter ou vendre. Indépendamment de ça, on a déjà vu ces dernières années des pressions sur Patreon pour que le site modère sévèrement les contenus pour adulte et notamment concernant les contenus érotiques et pornographiques. Mais quand ça sera au tour de Steam (dont des jeux pour adulte sont aussi chez DMM, dont DOA Xtreme de Koei-Tecmo par exemple), de DeviantArt (équivalent en moins bien de Pixiv et Skeb), de Crunchiroll etc, quand on vous dira que ce n'est plus possible de payer et d'accéder à tout contenu pour adulte, car il ne s'agit pas que de pornographie, votre futur exemplaire de GTAVI est potentiellement concerné, vous allez faire quoi ?...