Kengo Uchibori, connu pour avoir produit I Am Setsuna chez feu Tokyo RPG Factory, travaille sur un nouveau J-RPG pour le compte qu'Aquaplus (Utawarerumono) et dont le nom de code est Kizuna ("liens" en français).Munemitsu Suga sera au scenario et Tatsuki Amazuyu and Misato Mitsumi seront ua charadesign, les troix ayant travaillé sur Utawarerumono.Pour l'heure nous n'avons qu'un artwork.