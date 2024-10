Jeux Vidéo

Le PDG de chez Microsoft, Satya Nadella, obtient une augmentation de salaire de 62 % pour l'année fiscale en coursMicrosoft a licencié plus de 2 500 personnes travaillant dans sa division jeux cette année, mais l'entreprise, qui pèse un trillion de dollars, a tout de même trouvé assez de fonds pour accorder à son PDG une prime encore plus importante.Dans son dernier dépôt réglementaire datant de la semaine dernière, Microsoft a révélé que la rémunération totale du PDG Satya Nadella pour l'exercice 2024 s'élevait à 79,1 millions de dollars. La plus grande partie de cette somme provient de l'attribution d'actions liées à la performance, car le salaire de base du dirigeant est resté le même, à savoir 2,5 millions de dollars, et son bonus en espèces s'est élevé à 5,2 millions de dollars, ce qui n'a pas empêché l'entreprise de faire un bond en avant.Ce qui est plus surprenant, au moins dans le domaine des jeux, c'est que la rémunération de M. Nadella est en fait supérieure de 62 % à celle de l'année dernière, qui s'élevait à 48,5 millions de dollars. Pour une entreprise qui a licencié 1 900 employés de Xbox et d'Activision Blizzard, puis fermé une poignée de studios de jeux bien-aimés et apparemment prospères sans raison claire, avant de licencier 650 autres employés de sa division jeux, on serait en droit de penser que Microsoft mettait en œuvre des mesures de réduction des coûts parce qu'elle en avait absolument besoin.D'où vient donc tout cet argent supplémentaire ? Microsoft vient d'atteindre une capitalisation boursière impressionnante de 3 000 milliards de dollars pour la première fois cette année, principalement en raison de ses investissements dans l'IA et de la façon dont elle continue à dominer les logiciels bureautique. Les gens aiment Excel, je suppose. Bien sûr, le bonus de Nadella n'aurait pas financé les salaires des employés licenciés pendant trop longtemps, et il faut s'attendre à quelques licenciements après une acquisition aussi importante que celle d'Activision Blizzard, mais il est tout de même frustrant que Microsoft n'utilise pas une partie de son nouvel argent pour l'IA à bon escient - pour garder les gens au travail et créer des œuvres vidéoludiques intéressantes, par exemple.