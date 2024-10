Jeux Video

Selon Fami Brazil, le mec qui avait leak des trucs sur la Switch 2, ensuite repris par du plus fiable/connu donc on garde un oeil.



Et en gros, 2025 sera l'année du remaster pour la Switch 1, apparemment parce que Nintendo a directement courtisé des tiers sur le sujet pour garnir le catalogue vu que toutes les teams internes sont sur Switch 2 (y a encore Pokémon Z-A, Prime 4 et un remake de Fire Emblem 4 selon les rumeurs).



Donc nous devrions avoir du :



- Splinter Cell Blacklist (confirmé par Henderson)

- Rayman 3 (il ne sait pas si c'est le même que le remake évoqué aujourd'hui)

- Driver 1+2 (oh ! )

- Deux autres jeux Ubisoft

- Deux jeux de Bandai Namco dont 1 de la PS3

- D'autres jeux EA de l'époque Wii



ça parle aussi de remasters Game Cube & 3DS, mais pas compris si on parlait là d'un first-party.