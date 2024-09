Des succès pour l' A-RPG Devil Summoner : Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army sont apparus dans la base de données Steam de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.Ce troisième volet de la série Devil Summoner sorti sur PS2 n'a jamais eu de portage HD jusqu’à présent.Le jeu se déroule en 1931 pendant la période Taisho au Japon et a également eu une suite, Devil Summoner 2 : Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon.