Bon, on parle on parler, mais maintenant qu'on a toutes les données (2To / Digital Only / 799 €), qui va acheter une PS5 Pro ?Vous pouvez répondre via un sondage que j'ai mis en place :Ou directement en commentaire ci-dessous.1/ Oui Day One...2/ Oui, dès que j'aurais les finances pour...3/ Non.Personnellement, j'vais voir si j'peux en avoir une, mais principalement pour des tests - sinon, j'avoue que c'est un poil cher, j'm'attendais à un prix entre 649 et 699 € avec le lecteur ^^', mais en 1To. Du coup, en 2To, ça reste "juste" 150 € plus cher que prévu (749 € à 799 € avec lecteur aurait été un prix que j'aurais trouvé juste).