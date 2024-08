1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 35,280 / 202,227

2. [NSW] One Piece Odyssey Deluxe Edition – 16,373 / NEW

3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10,073 / 5,921,498

4. [NSW] Nintendo World Championships: NES Edition – 8,743 / 36,134

5. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 8,339 / 158,930

6. [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 8,209 / 57,419

7. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,567 / 7,850,176

8. [NSW] Minecraft – 6,595 / 3,578,258

9. [NSW] The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II – 6,486 / NEW

10. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 5,794 / 1,897,108



Switch OLED – 36,723

PS5 – 20,232

Switch Lite – 11,836

Switch – 8,024

PS5 Digital Edition – 5,563

Xbox Series X – 5,294

Xbox Series S – 387



56 583 Switch / 25 795 PS5 / 5 681 XSX

A savoir : One Piece Odyssey avait commencé à 35 123 sur PS4 et 26 879 sur PS5