Aujourd’hui, le marketplace de la Xbox 360 ferme définitivement ses portes, retirant du marché des centaines de jeux et de DLC, sans aucun moyen légal d’y accéder.

Nous nous efforçons de modifier la législation sur les droits d’auteur pour préserver les jeux, mais pour l’instant, nous nous sommes dit qu’un gâteau ne ferait pas de mal.

Video Game History Foundation

C’est une immense page de son histoire que vient de tourner Microsoft, c’est même la plus belle de sa marque Xbox. Le 29 juillet 2024, le Xbox 360 Store et le Marché Xbox 360 ont fermé leurs portes. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’acquérir de jeux sur l’illustre console ou depuis la page web dédiée. Seuls les titres rétrocompatibles avec la Xbox One, la Xbox Series S et la Xbox Series X continueront d’être disponibles, depuis les plateformes citées.Cette mauvaise nouvelle signifie surtout que de nombreux jeux vont tomber dans l’oubli, à savoir ceux qui ne rentrent pas dans le programme de la rétrocompatibilité. Entre autres contenus, comme on peut le lire dans cette FAQ officielle : « Tout contenu distribué via le Xbox 360 Store ne sera plus disponible à l’achat. Cela inclut des jeux, des essais, des modules complémentaires, des éléments d’avatar, des applications, des gamerpics, des bandes-annonces de jeu et des vidéos. Ceci inclut également des achats tels que des modifications de gamertag sur Xbox 360, des abonnements Xbox sur Xbox 360, des achats dans le jeu et du contenu vidéo via l’application Films & TV Microsoft. »-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------