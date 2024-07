Le shoot them up Earthion chapeauté par le légendaire Yuzo Koshiro et son studio Ancient est sans aucun doute le plus gros projet en cours de la scene neo-retro Megadrive (avec ZPF, autre shoot them up qui a cartonné sur Kickstarter).Le jeu sortira sur la 16bits de Sega, mais aura aussi le droit a un portage sur les machines récentes.