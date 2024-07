Spécial = Meilleurs jeux émouvant



Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Mardi Minuit

5 jeux émouvant (pas 3 ou 8, mais bien 5) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux avec le meilleur émouvant(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un catalogue choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs jeux triste.Le résultat sera donné normalement Mercredi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 5 Meilleurs jeux émouvant.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :FF7 Crisis Core (4 Points)Kingdom Hearts 1 (2 Points)T.L.O.H : Trails of Cold Steel II (3 Points)Lost OdysseyWorld of FFFinal Fantasy X (2 Points)Final Fantasy VII (2 Points)GrisFinal Fantasy XIVYs OriginChrono Trigger (2 Points)Nier Automata (2 Points)What remains of Edith Finch (2 Points)Pentiment13 Sentinels : Aegis RimChained EchoesBlue ReflectionOdin SphereTales of Xillia 2Ys VIII : Lacrimosa of DanaFragileRimeIcoShadow of the colossus