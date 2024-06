Analyses/Débats

Hello la communauté, je me permets de vous paratger une petite vidéo que j'ai réalisé sur ma chaîne secondaire, afin de revenir sur les recettes générées par le Summer Game Fest 2024 et en profiter pour faire un comparatif avec le modèle conventionnel de l'E3.L'objectif étant de voir si cela est plus avantageux pour les éditeurs et nous les joueurs, que ce soit financièrement parlant mais aussi au niveau de la forme de communication qui ne découle.J'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, mais aussi sur ce type de vidéo que je réalise pour la première fois